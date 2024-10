https://fr.sputniknews.africa/20241026/un-premier-monument-au-poete-russe-pouchkine-aux-racines-africaines-inaugure-en-tanzanie---images--1068891571.html

Un premier monument au poète russe Pouchkine, aux racines africaines, inauguré en Tanzanie

Un premier monument au poète russe Pouchkine, aux racines africaines, inauguré en Tanzanie - images

La cérémonie solennelle d'ouverture du buste a eu lieu dans la Maison russe à Dar es Salaam, le 25 octobre.

Plus de 150 personnes ont été invitées, parmi lesquelles des représentants du Musée national de Tanzanie, de la Bibliothèque centrale, du Conseil national des arts, des employés de l'ambassade de Russie, ainsi que des compatriotes, diplômés des universités russes et soviétiques, et amis de la Maison Russe. Сet événement servira à développer davantage la coopération culturelle et les liens amicaux entre nos pays, ont souligné certains invités dans leurs discours. Auparavant, sur le continent africain, des monuments au génie russe avaient été érigés en Éthiopie, au Congo et en Érythrée.Le buste a été offert gratuitement par le sculpteur émérite Alexandre Kozinine à la Maison russe.En effet, l’arrière-grand-père d’Alexandre Pouchkine, créateur de la langue littéraire russe, venait d’Abyssinie ou du Cameroun. Abraham Hannibal a été capturé en 1703 par des esclavagistes musulmans et amené à Constantinople. Il a été ensuite emmené en Russie et devenu secrétaire de l’empereur Pierre le Grand. Il a terminé sa carrière en tant que général en chef dans l'Armée impériale russe.

