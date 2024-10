https://fr.sputniknews.africa/20241026/lusage-des-devises-locales-par-les-brics-reduira-la-dependance-envers-les-institutions-occidentales-1068899179.html

L'usage des devises locales par les BRICS réduira la dépendance envers les institutions occidentales

L'usage des devises locales par les BRICS réduira la dépendance envers les institutions occidentales

Sputnik Afrique

Cela concerne notamment l'emprise qu'ont sur les pays en développement la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, a avancé une politologue...

Selon Jiraporn Ruamphongpattana, c'est un premier pas dans la construction d'un système financier qui défiera le monopole du dollar et ainsi affaiblira la domination de l'Occident dans l'économie et la politique mondiales, a détaillé la spécialiste. La transition vers un système financier indépendant nécessite beaucoup de temps et une confiance mutuelle entre les États membres, a-t-elle souligné.

