Les BRICS assurent la sécurité alimentaire, la dédollarisation et les réformes de l'Onu

Les BRICS sont une puissance qui assure la sécurité alimentaire, la dédollarisation et les réformes de l'Onu, a déclaré un chercheur en sciences sociales... 26.10.2024, Sputnik Afrique

Le sommet des BRICS qui s'est tenu en Russie du 22 au 24 octobre démystifie de nombreux mythes sur l'isolement perçu de la Russie, a déclaré à Sputnik Afrique Nicodemus Minde, docteur en relations internationales, commentant l'importance du sommet.L’événement envoie également un message fort à l'Occident selon lequel le monde désire et se dirige donc vers la multipolarité, selon lui. Le Président russe fait vraiment des efforts pour assurer la sécurité alimentaire sur le continent africain, a noté le chercheur.La dédollarisation est l'un des objectifs des BRICS, elle permettra aux pays membres de développer leur commerce international, de dépasser les sanctions et les embargos imposés par l'Occident, a ajouté l'expert.Alors que le monde se développe, des réformes plus larges sont nécessaires au Conseil de sécurité de l'Onu, y compris la réforme de la composition.Les BRICS poussent à une voix alternative et à une multipolarité plus large, ce qui accroît les demandes de telles réformes, a poursuivi M. Minde.

