L'engagement actif d'Addis-Abeba dans les BRICS consolidera sa position diplomatique

Evguéni Terekhine, ambassadeur russe en Éthiopie, a exprimé cet avis dans une interview accordée à l'agence de presse éthiopienne ENA, après que le pays... 26.10.2024, Sputnik Afrique

En tant que nouveau membre des BRICS, le pays d'Afrique de l'Est s'est pleinement engagé et a apporté sa juste contribution au sein de l'association, a souligné le diplomate russe. Il a ajouté que l'adhésion aux BRICS offrait la possibilité de coopérer avec les pays membres dans divers domaines, y compris technologique. De plus, les produits éthiopiens bénéficieront d'un plus large accès au marché grâce au groupe, a souligné M.Terekhine.

