La météorite qui a percuté la Terre il y a 3 milliards d'années a été bénéfique pour la vie

La météorite qui a percuté la Terre il y a 3 milliards d'années a été bénéfique pour la vie

La collision a été dévastatrice mais dans le même temps, elle a créé des conditions très favorables à l'épanouissement des organismes qui ont survécu. 26.10.2024, Sputnik Afrique

Cette conclusion a été faite par une équipe de chercheurs qui a analysé des échantillons de la ceinture de roches vertes de Barberton, en Afrique du Sud. Les résultats ont été publiés dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Baptisée "S2", la météorite était quatre fois plus grande que le mont Everest et entre 50 à 200 fois plus massive que celle qui a entraîné la disparition des dinosaures. Il y a 3,26 milliards d'années, la chute d'astéroïdes n'était pas rare pour notre planète peuplée à l'époque par des micro-organismes unicellulaires, notent les scientifiques. L'impact météoritique a provoqué un gigantesque tsunami, a fait bouillir la couche supérieure de l'océan et a obscurci le ciel avec des cendres et des poussières. Toutefois, cela a également libéré du phosphore dans l’environnement et fait remonter à la surface des eaux profondes riches en fer. Cela a permis aux micro-organismes qui s'en nourrissaient de se reproduire rapidement. Non seulement la vie sur Terre a rebondi, et ce assez vite, mais elle est également devenue plus diversifiée avec des populations microbiennes plus abondantes.

