Israël a porté plusieurs frappes contre l'Iran durant la nuit - images

Sputnik Afrique

Vers 3h GMT, Tsahal a déclaré avoir terminé l’attaque lors de laquelle un nombre de cibles iraniennes a été visés dont: les systèmes de missiles sol-air, la... 26.10.2024, Sputnik Afrique

La défense aérienne iranienne a intercepté un certain nombre de cibles dans la nuit du 25 au 26 octobre, a écrit de son côté l'agence iranienne Shafaqna. Dans le même temps, le Jerusalem Post a affirmé qu’aucun missile n’avait été abattu.D’après la défense iranienne, des installations militaires dans les provinces d'Ilam, de Téhéran et du Khouzistan ont été attaquées. Mais les dégâts ont été limités et les systèmes de défense aérienne du pays ont réussi à repousser l'attaque principale, précise l’instance. En outre, l’Iran est prêt à riposter, a déclaré un haut responsable iranien à l’agence Tasnim.

