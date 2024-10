https://fr.sputniknews.africa/20241026/ce-geste-est-totalement-deplace-un-eurodepute-francais-commente-le-comportement-de-zelensky--1068890093.html

"Ce geste est totalement déplacé": un eurodéputé français commente le comportement de Zelensky

"Ce geste est totalement déplacé": un eurodéputé français commente le comportement de Zelensky

Sputnik Afrique

"On a une sorte de personnage qui est totalement caractériel, irascible et qui se prend pour le maître du monde", a indiqué à Sputnik Afrique Thierry Mariani à... 26.10.2024, Sputnik Afrique

2024-10-26T09:46+0200

2024-10-26T09:46+0200

2024-10-26T09:46+0200

volodymyr zelensky

thierry mariani

ukraine

antonio guterres

international

opinion

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/09/16/1068372011_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_89e891a5749d76b43a31f56ef28b54c6.jpg

Volodymyr Zelensky a en effet critiqué le déplacement en Russie du secrétaire général de l'Onu pour le sommet des BRICS de Kazan. Il a aussi interdit à M. Guterres de venir sur le territoire ukrainien, d’après une source du bureau de Zelensky citée par des médias ukrainiens.Et d'ajouter: "Je pense que pour Monsieur Zelensky, tout le monde doit être à ses ordres et aligné sur ses positions."Cependant, si ce dernier "voulait vraiment la paix pour son pays, il aurait dû recevoir Monsieur Guterres parce qu'il a discuté avec le Président Poutine".Mais "la guerre, ça rapporte en ce moment à l'Ukraine, ça rapporte peut-être beaucoup à Monsieur Zelensky", suggère-t-il.En plus de cela, M.Mariani a estimé que "l'Ukraine, c'est un pays aujourd'hui où il n'y a plus aucune opposition, si ce n'est en prison ou exilé". Enfin, "c'est un pays où son mandat de Président est fini et où normalement il aurait dû avoir des élections", conclut-il.

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

volodymyr zelensky, thierry mariani, ukraine, antonio guterres, international, opinion