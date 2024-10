https://fr.sputniknews.africa/20241026/arret-dun-site-dorano-au-niger-paris-pourtant-responsable-verse-des-larmes-de-crocodile-1068895518.html

Arrêt d'un site d'Orano au Niger: Paris, pourtant responsable, "verse des larmes de crocodile"

Avec la suspension des activités du site d'Arlit, "les économies française et européenne prendront un grand coup", explique à Sputnik Afrique Issoufou Boubacar... 26.10.2024, Sputnik Afrique

En effet, le groupe français a annoncé mettre à l'arrêt le site à partir du 31 octobre. Il a expliqué cette décision par la fermeture de la frontière entre le Niger et le Bénin, ce qui empêche d'exporter le minerai. Face à cette attitude, le Niger "ne peut que se tourner vers des partenaires économiques stratégiques plus compréhensifs, plus attractifs, plus respectueux des valeurs socio-culturelles et économiques africaines", pointe-t-il. Il rappelle que le Niger est "dans une logique de la conquête de sa souveraineté monétaire et économique à travers la Confédération des États du Sahel". Les autorités du pays ont créé trois sociétés d'État pour gérer l'exploitation et la commercialisation de ressources naturelles majeures:

