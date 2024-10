Sputnik a rencontré des enfants déplacés de Gaza

"Avant la guerre, nous vivions en sécurité. Nous allions à l'école et jouions avec nos amis, notre maison était belle et confortable. Maintenant, nous n’avons même plus d’eau, nous devons nous rendre dans un autre centre d’hébergement pour personnes déplacées. C’est effrayant de sortir ici et il n’y a pas d’éclairage la nuit", explique Musa Arafat.