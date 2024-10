https://fr.sputniknews.africa/20241025/les-brics-un-rayon-despoir-pour-les-economies-emergentes-1068874247.html

Les BRICS, un "rayon d’espoir" pour les économies émergentes

Outre la coopération économique et financière, les BRICS jouent également un rôle essentiel "dans la promotion de la paix et de la stabilité", considère une... 25.10.2024, Sputnik Afrique

Dans un article pour le journal China Daily, Sahar Albazar, vice-présidente de la Commission des Affaires étrangères du Parlement égyptien salue "l'engagement du groupe à promouvoir un ordre mondial plus représentatif et plus équitable". Le fait que les BRICS ont doublé de taille en 2024 "n'est pas seulement symbolique", cela "témoigne des aspirations communes des économies émergentes à remettre en question le statu quo et à plaider en faveur d'une répartition plus équitable des ressources et des opportunités mondiales".

