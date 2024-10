https://fr.sputniknews.africa/20241025/les-brics-permettent-a-de-nombreux-pays-de-resister-a-lanarchie-des-etats-unis-et-de-lotan-1068882279.html

Les BRICS permettent à de nombreux pays de "résister à l'anarchie des États-Unis et de l'Otan"

Les BRICS permettent à de nombreux pays de "résister à l'anarchie des États-Unis et de l'Otan"

C’est ce qu’avance auprès de Sputnik un politologue iranien, spécialiste des relations internationales, alors que le sommet des BRICS s’est achevé à Kazan. 25.10.2024, Sputnik Afrique

"Nous constatons qu'aujourd'hui, une opportunité a été créée pour que les BRICS travaillent ensemble, créant de telles institutions afin que le monde puisse résister à l'anarchie des États-Unis et de l'Otan et qu'ils ne puissent plus utiliser leurs outils, tels que le dollar et les sanctions, pour faire pression sur les autres", affirme Emad Abshenas. "Les États-Unis, comme l'a dit Poutine lors d'une conférence de presse [du sommet des BRICS, ndlr], abusent de leur position et de leur monnaie, en essayant d’en obtenir toujours plus, et ils ne se soucient pas de ce qui arrive au monde", ajoute-t-il.

