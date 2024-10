https://fr.sputniknews.africa/20241025/la-russie-precise-les-criteres-pour-les-etats-partenaires-des-brics-1068887089.html

La Russie précise les critères pour les États partenaires des BRICS

La Russie précise les critères pour les États partenaires des BRICS

25.10.2024

Les pays souhaitant devenir partenaires des BRICS+ doivent répondre à plusieurs critères, a annoncé ce vendredi 25 octobre le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Riabkov, expliquant ainsi les décisions prises lors du sommet du groupe à Kazan:Les pays membres de l'UE et de l'Otan ne peuvent pas postuler non plus, puisqu'ils ont adopté des sanctions unilatérales, a-t-il ajouté.Une liste des pays partenaires sera dressée à la fin de ces discussions, offrant à ces pays la possibilité de se rapprocher des BRICS et de participer aux travaux d'un certain nombre de leurs mécanismes.16e Sommet des BRICSLe sommet des BRICS s'est tenu à Kazan du 22 au 24 octobre. Il s’agit d’une association interétatique créée en 2006 par la Russie, le Brésil, l'Inde, la Chine, rejoints plus tard par l'Afrique du Sud.La Russie a assumé la présidence du groupe le 1er janvier dernier. Cette année a commencé avec l'adhésion de nouveaux membres: l'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite.La présidence russe des BRICS a pour devise le renforcement du multilatéralisme pour un développement et une sécurité mondiaux équitables.

