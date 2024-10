Le groupement Nord a repoussé cinq contre-attaques ennemies sur les axes d'Aleksandria, de Novo-Ivanovka et de Pliokhovo. Kiev y a perdu une trentaine de soldats, trois militaires ukrainiens ont déposé les armes. Un char, deux blindés et un véhicule ont été détruits.

L'aviation et l'artillerie russes ont effectué des frappes sur 15 brigades ukrainiennes -mécanisées, de chars, d'assaut aérien, de fusiliers marins, de défense territoriale et de la Garde nationale- près de 21 localités dans la région de Koursk et sur 8 autres brigades ukrainiennes non loin de 6 localités de la région ukrainienne de Soumy, voisine de celle de Koursk.