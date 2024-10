https://fr.sputniknews.africa/20241025/brics-cette-reunion-a-kazan-en-russie-a-montre-quil-y-a-un-autre-monde-1068872800.html

BRICS: "Cette réunion à Kazan en Russie a montré qu'il y a un autre monde"

Les BRICS+ se sont réunis à Kazan pour " le point culminant de la présidence russe " du groupe selon les mots du président russe. Quel bilan en tirer sur le... 25.10.2024, Sputnik Afrique

BRICS: «Cette réunion à Kazan en Russie a montré qu'il y a un autre monde» Sputnik Afrique Les BRICS+ se sont réunis à Kazan pour « le point culminant de la présidence russe » du groupe selon les mots du président russe. Quel bilan en tirer sur le fond et sur la forme? Mohamed Achir, économiste et enseignant-chercheur à l'Université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou en Algérie, revient sur cet événement majeur.

Sur les ondes de Sputnik Afrique, Mohamed Achir, économiste et enseignant-chercheur à l'Université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou en Algérie, revient sur le sommet des BRICS qui s’est tenu dans la ville russe de Kazan et analyse le sens des décisions et déclarations des pays membres du groupe."Les BRICS revendiquent d'abord la multipolarisation, c'est à dire une sortie de cette influence ou même de cette hégémonie occidentale, à sa tête les États-Unis d'Amérique, ils revendiquent également une égalité des chances pour tous les pays du monde en matière d'accès au développement, d'accès aux ressources financières internationales et même en matière de prise de décision politique", précise M.Achir.Les BRICS,"c'est une institution qui a de l'avenir, surtout pour les projets, des projets de développement durable et même en termes d’échanges", assure M.Achir. "Elle appelle à asseoir un monde de coopération plus équitable qui donne la chance à tous les pays du monde de se développer et pour réduire aussi les conflits et asseoir la paix dans le monde."À écouter sur Sputnik Afrique !Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes:Apple Podcasts- Afripods-Deezer- Pocket Casts -Podcast Addict-Spotify

