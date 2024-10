https://fr.sputniknews.africa/20241025/avec-la-superiorite-des-brics-en-pib-les-pays-occidentaux-ont-des-raisons-de-sinquieter-1068884666.html

"Avec la supériorité des BRICS en PIB, les pays occidentaux ont des raisons de s'inquiéter"

Pour la première fois depuis leur élargissement, les BRICS se sont rencontrés à 9 États membres dans la ville russe de Kazan avec au menu notamment les grandes... 25.10.2024, Sputnik Afrique

«Avec la supériorité des BRICS en PIB, les pays occidentaux ont des raisons de s'inquiéter» Sputnik Afrique Pour la première fois depuis leur élargissement, les BRICS se sont rencontrés à 9 États membres dans la ville russe de Kazan avec au menu notamment les grandes questions économiques du moment. Brice Adou, consultant et spécialiste des politiques économiques, et Paul Ella, analyste et géostratège, interprètent les grands projets du groupe.

Sur les ondes de Sputnik Afrique, Brice Adou, consultant international et spécialiste des politiques économiques travaillant dans une organisation internationale à Addis-Abeba, ainsi que Paul Ella, analyste et géostratège camerounais, président du mouvement AFRICAN REVIVAL et président du Comité d'organisation des Panafrican Awards, commentent la tenue du sommet des BRICS en Russie.Depuis des années les Occidentaux misent sur l’idée que le groupe souffrirait de ses contradictions, pourtant "lorsque nous faisons un peu l'historique,les BRICS au départ, après les BRICS, avec l'addition de l'Afrique du Sud, et maintenant nous sommes à l'étape des BRICS+, nous voyons exactement qu'il y a eu des ajouts de pays et plus en plus de monde qui veulent s'intégrer. Alors dire que cela ne va pas perdurer dans le temps, c'est à mon sens être quand même un peu ignorant des dynamiques qui se trouvent actuellement dans le monde", signale le consultant international et spécialiste des politiques économiques."Évidemment qu'avec la supériorité des BRICS en termes de PIB sur le G7, les pays occidentaux ont des raisons de s'inquiéter et cela ne va qu'aller croissant et bénéficier donc aux populations des pays des BRICS dont j'espère que plusieurs autres pays, notamment un pays africain, vont rejoindre les rangs", lance l’analyste et géostratège camerounais.À écouter sur Sputnik Afrique !Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes:Apple Podcasts- Afripods-Deezer- Pocket Casts -Podcast Addict-Spotify

