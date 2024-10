https://fr.sputniknews.africa/20241025/a-addis-abeba-des-medecins-russes-volent-au-secours-denfants-atteints-de-troubles-neurologiques-1068881128.html

À Addis-Abeba, des médecins russes volent au secours d’enfants atteints de troubles neurologiques

Une équipe composée d'un pédiatre, d'un endocrinologue et d'un rééducateur s'est rendue dans la capitale éthiopienne, relate l'agence fédérale russe...

À l’hôpital Yekatit 12, pendant deux semaines, les médecins russes organiseront la rééducation de jeunes patients atteints de paralysie cérébrale dans les cas les plus graves. De plus, ils partageront leur expérience en matière de diagnostic et de traitement avec leurs confrères éthiopiens. Le projet a été baptisé Mission Dobro (Mission "Bonté", en russe). Le but en est "d'améliorer la qualité du diagnostic et du traitement au profit des enfants africains", explique le pédiatre Sergueï Drougov, membre de l’équipe.

