Sommet des BRICS: "Il y aura un avant Kazan et un après Kazan"

Sommet des BRICS: "Il y aura un avant Kazan et un après Kazan"

Sputnik Afrique

Dans une interview accordée à Sputnik Afrique en marge du sommet des BRICS, le président du parti français République souveraine, Georges Kuzmanovic, a noté... 24.10.2024

"Le monde unipolaire dominé par les États-Unis n'est plus et on va vers un monde multipolaire multilatéral. Et c'est déjà le cas parce que les BRICS c'est déjà à parité d'achat un PIB supérieur de 9 points à celui des pays du G7, c'est déjà 45% de l'humanité. Donc à chaque fois, quand un pays va se rattacher, ce sera encore plus", a-t-il constaté. Le caractère unique du groupe a été aussi mis en valeur par l’expert.Selon M. Kuzmanovic, les participants des BRICS ne sont pas unis par les mêmes intérêts, car ce n'est pas "un bloc politique monolithique comme l'Otan", c'est "déjà quasiment comme une nouvelle Onu".

