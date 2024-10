https://fr.sputniknews.africa/20241024/moments-cles-de-la-declaration-finale-du-sommet-des-brics-concernant-lafrique-1068847332.html

Moments clés de la Déclaration finale du sommet des BRICS concernant l'Afrique

Le rôle et la place de l'Afrique dans le monde onr été mentionnés dans la Déclaration finale du sommet des BRICS à Kazan. Voici ces points clés. 24.10.2024, Sputnik Afrique

Principe "les solutions africaines aux problèmes africains": "Nous (les pays des BRICS) réaffirmons que le principe ’les solutions africaines aux problèmes africains’ doit continuer à servir de base à la résolution des conflits sur le continent africain". Soutien de l’Union africaine : "À cet égard, nous reconnaissons le rôle essentiel de l’Union africaine dans la prévention, la gestion et la résolution des conflits en Afrique". Soutenir les efforts de paix des pays africains : "Nous réaffirmons notre soutien aux efforts de paix des États africains sur le continent, y compris ceux entrepris par l'Union africaine et les organisations sous-régionales africaines". Lutte contre le terrorisme : "Nous saluons les efforts et les réalisations des pays africains dans la promotion de la paix et du développement, dans la lutte contre le fléau croissant du terrorisme en Afrique, en particulier dans la Corne de l'Afrique et dans les régions du Sahel". Soutien mondial aux pays africains : "Nous appelons à accorder un grand soutien aux pays en développement pour lutter contre le terrorisme, afin d’aider les pays africains, en particulier ceux les plus touchés, à renforcer leurs capacités antiterroristes". Coopération avec les organisations internationales : "Nous saluons les efforts des pays africains, de l'Union africaine, des organisations sous-régionales africaines et de l'ONU pour faire progresser le processus de paix au Soudan du Sud". Participation des pays en développement à la gouvernance mondiale : "Nous appelons à assurer une participation plus grande et significative des pays émergents, des pays en développement et des pays les moins avancés, en particulier ceux d’Afrique, d’Amérique latine et des Caraïbes, aux processus et structures décisionnels mondiaux". Promotion de la coopération avec le continent africain : "Nous reconnaissons également que les dialogues et les partenariats tels que le sommet du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC), le sommet du Forum Inde-Afrique et le sommet et la conférence ministérielle Russie-Afrique contribuent à renforcer la coopération avec le continent africain". Coopération avec les pays africains : "Nous saluons la création d’une plateforme informelle de coopération des BRICS avec la participation des pays africains producteurs de diamants pour garantir le libre-échange des diamants bruts et le développement durable de l’industrie mondiale du diamant". Soutien au développement durable : "Nous réaffirmons notre attachement à l'esprit des BRICS, qui repose sur le respect et la compréhension mutuels, l'égalité souveraine, la solidarité, la démocratie, l'ouverture, l'inclusion, l'interaction et le consensus".

