"L'Occident décline" alors que les BRICS "dominent", selon un homme politique français

"Les BRICS dominent le monde. L'usine du monde qu'est la Chine est un des piliers des BRICS. Nous Européens, on s'est dit : ‘L'industrie c'est pas bien, ça pollue; le travail c'est difficile; on va tout mettre partout ailleurs, sauf chez nous’. On est en déclin. C'est une réalité. L'Occident décline […]. Mais on pense qu'on est toujours roi. Et c'est ce sentiment de supériorité", explique-t-il.