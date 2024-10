https://fr.sputniknews.africa/20241024/les-brics-sont-une-alternative-a-la-domination-occidentale-selon-un-chercheur-sud-africain-1068866300.html

Les BRICS sont une alternative à la domination occidentale, selon un chercheur sud-africain

L'Occident voit les BRICS comme une menace car le groupe offre une alternative à son hégémonie, a affirmé à Sputnik Afrique Oscar van Heerden, chercheur à... 24.10.2024, Sputnik Afrique

Les BRICS proposent une plus grande coopération et une alternative au monde unipolaire dominé par les États-Unis et l'Occident, a déclaré à Sputnik Afrique Oscar van Heerden, chercheur à l'Université de Johannesburg, en marge sommet des BRICS de Kazan.Face à la militarisation du dollar menée par Washington, le chercheur souligne aussi la nécessité d'une alternative pour le Sud global afin de protéger les intérêts nationaux.Oscar van Heerden rappelle encore la "relation historique très importante" de son pays avec la Russie, précisant qu'ils identifient de plus en plus de nouveaux domaines de coopération dans lesquels les parties trouveront un bénéfice mutuel.

