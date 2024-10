Kiev perd 2.000 hommes et 77 drones en 24h, selon la Défense russe

Le groupement Ouest a amélioré sa position tactique, frappé cinq brigades ukrainiennes et repoussé trois contre-attaques. L'armée de Kiev a perdu 490 militaires, un canon automoteur Braveheart britannique, un obusier M198 et deux M114, tous américains.

Le groupement Sud a occupé des positions plus avantageuses et frappé sept brigades ukrainiennes. Les pertes ennemies s'élèvent à 785 militaires, trois véhicules blindés de transport de troupes M113 et trois canons M119 américains.