https://fr.sputniknews.africa/20241024/autonomie-energetique-alimentaire-les-aspirations-africaines-1068854769.html

Autonomie énergétique, alimentaire: les aspirations africaines

Autonomie énergétique, alimentaire: les aspirations africaines

Sputnik Afrique

Interrogé par Sputnik Afrique lors du congrès agricole AsiaExpo, le président de l’association panafricaine l’Union Paix et Sécurité Africaine (APSU) salue la... 24.10.2024, Sputnik Afrique

2024-10-24T13:24+0200

2024-10-24T13:24+0200

2024-10-24T13:24+0200

opinion

afrique

russie

économie

produits alimentaires

panafricanisme

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/09/1a/1062355048_0:0:2121:1193_1920x0_80_0_0_f87aa90a4e451ff69f967d6be88738fb.jpg

Roll Stéphane Ngomat partage auprès de Sputnik Afrique sa vision des voies africaines de développement."La Russie est un partenaire fiable, clé pour le développement de l'Afrique", dit-il.️ Cette interaction, selon lui, représente "un partenariat gagnant-gagnant, car bien sûr, les Russes ne le font pas gratuitement, mais l'Afrique bénéficie également de ce type de partenariat".Dans ce contexte, l’expert souligne l’importance du transfert de technologies, car "à la fin, les Africains doivent être capables de maintenir les infrastructures construites par les partenaires".Un autre objectif est d’atteindre l’autosuffisance alimentaire: "d'après les statistiques, l'Afrique dépense plus d'un milliard de dollars par an pour l'importation de nourriture. Et nous ne le voulons plus, nous voulons produire localement parce que nous avons des terres arables. Comme je le disais aussi, 65% des terres arables dans le monde sont en Afrique". L’Afrique doit assurer sa propre capacité à cultiver des aliments de base tels que le maïs, le manioc, le riz et le haricot, souligne-t-il.Pourtant, ces objectifs ne peuvent être atteints que dans le cas d'une "Afrique pacifiée, car on ne peut pas parler de développement sans parler de paix".

afrique

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

opinion, afrique, russie, économie, produits alimentaires, panafricanisme