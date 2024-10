https://fr.sputniknews.africa/20241024/au-niger-le-geant-francais-de-luranium-orano-suspend-sa-production-sur-le-site-darlit-1068857937.html

Au Niger, le géant français de l'uranium Orano suspend sa production sur le site d’Arlit

En cause: l'impossibilité d'exporter sa production, les autorités militaires nigériennes maintenant la frontière avec le Bénin fermée depuis leur arrivée au...

"Les grandes difficultés financières auxquelles la Somaïr est confrontée la contraignent à suspendre à titre conservatoire ses activités à compter de la fin de ce mois d’octobre", selon le communiqué du groupe publié le 23 octobre.Il s’agit de la mine d’uranium située dans la région d'Arlit, seule exploitée par Orano au Niger. Elle est gérée par Somaïr, coentreprise entre Orano Mining (64%) et l'État nigérien (36%).Depuis la "fermeture du principal corridor d’approvisionnement et d’exportation, Orano et la Somaïr n’ont eu de cesse d’entreprendre toutes les démarches pour assurer le maintien du dialogue avec les autorités nigériennes", déclare Orano, mais "toutes les propositions faites aux autorités nigériennes sont restées sans réponse".

