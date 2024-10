https://fr.sputniknews.africa/20241023/loccident-resiste-a-lemergence-dun-monde-multipolaire-selon-un-homme-politique-francais-1068845166.html

L'Occident résiste à l'émergence d'un monde multipolaire, selon un homme politique français

23.10.2024

Les pays occidentaux essaient de "déclencher une guerre mondiale" et n'acceptent pas que leur hégémonie soit remise en cause par la création d'un monde multipolaire, a indiqué ce mercredi 23 octobre à Sputnik Afrique Sébastien Périmony, membre du bureau Afrique auprès du parti français Solidarité et Progrès, en marge du sommet des BRICS à Kazan.Les États-Unis imposent par ailleurs des sanctions aux pays, via le dollar. Raison pour laquelle la dédollarisation est une question qui importe aux BRICS.

