Libération de Mikhaïlovka dans le Donbass en vidéo

Libération de Mikhaïlovka dans le Donbass en vidéo

23.10.2024
L'armée russe a libéré la localité de Mikhaïlovka en République populaire de Donetsk par petits groupes, appuyés par des drones, rapporte la Défense russe...

Les forces russes sont entrées à Mikhaïlovka, en république populaire de Donetsk, par petits groupes, en se déplaçant d'un abri à l'autre et utilisant des endroits camouflés dans les zones forestières, a annoncé ce mercredi 23 octobre le ministère russe de la Défense qui publie une vidéo de l'opération.Les troupes d'assaut ont bénéficié d'un puissant appui-feu de la part d'équipages de drones.Au cours de l'offensive, un grand nombre d'unités et d'équipements ont été détruits, notamment des véhicules blindés d'infanterie et des véhicules blindés de transport de troupes occidentales.

