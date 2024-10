https://fr.sputniknews.africa/20241023/les-brics-appellent-a-une-resolution-du-conflit-au-soudan-1068845323.html

Les BRICS appellent à une résolution du conflit au Soudan

23.10.2024

2024-10-23T20:05+0200

2024-10-23T20:05+0200

2024-10-23T20:05+0200

Les BRICS ont exprimé leur inquiétude face à l'aggravation de la crise humanitaire dans le pays et ont appelé à un cessez-le-feu immédiat, selon la déclaration conjointe issue du sommet de Kazan publiée par le Kremlin.Le groupe souligne la nécessité d'assurer un accès sans entrave à l'aide humanitaire et condamne l'attaque de la résidence de l'ambassadeur des Émirats arabes unis au Soudan, survenue le 29 septembre.Les dirigeants des BRICS saluent aussi les efforts des pays africains pour lutter contre le terrorisme, en particulier dans les régions de la Corne de l'Afrique et du Sahel, selon cette déclaration.

