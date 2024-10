https://fr.sputniknews.africa/20241023/les-africains-sont-au-sommet-des-brics-pour-cette-raison-selon-un-panafricaniste-1068844390.html

Les Africains sont au sommet des BRICS pour cette raison, selon un panafricaniste

Les Africains sont au sommet des BRICS pour cette raison, selon un panafricaniste

La Russie et les BRICS sont une aubaine pour le développement de l'Afrique, offrant une alternative à l'impérialisme occidental, a affirmé à Sputnik Afrique... 23.10.2024, Sputnik Afrique

L'Occident fait preuve de "condescendance" et tente d'imposer ses choix économiques à l'Afrique, mais la Russie et les BRICS permettent d'ouvrir un nouvel horizon, a déclaré à Sputnik Afrique l'analyste et homme politique camerounais Patient Parfait N'Dom, lors de son passage à Kazan pour le sommet des BRICS.Les Africains doivent devenir "acteurs de leur histoire", ajoute-t-il. "Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là, pour qu'on ne nous conte pas l'histoire, pour que nous soyons acteurs de l'histoire", a noté Patient Parfait N'Dom.

