L'élargissement des BRICS, "une opportunité pour les pays du Sud global"

L'élargissement des BRICS, "une opportunité pour les pays du Sud global"

Sputnik Afrique

Les politiques néocoloniales de l'Occident en Afrique ont freiné le continent, en particulier via le franc CFA, mais les sommets comme celui des BRICS à Kazan... 23.10.2024

Le système néocolonial occidental a maintenu l'Afrique dans la pauvreté, notamment via le franc CFA, mais de nouvelles perspectives s'ouvrent pour le Sud global avec les BRICS et la Russie, a expliqué ce mercredi 23 octobre à Sputnik Afrique Sébastien Périmony, membre du bureau Afrique auprès du parti français Solidarité et Progrès.Côté financier, la banque des BRICS propose une autre approche que le Fonds monétaire international (FMI) ou la Banque mondiale (BM).

