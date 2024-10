https://fr.sputniknews.africa/20241023/larmee-israelienne-rapporte-avoir-elimine-70-combattants-du-hezbollah-dans-le-sud-du-liban-1068825736.html

L’armée israélienne rapporte avoir éliminé 70 combattants du Hezbollah dans le sud du Liban

L’armée israélienne rapporte avoir éliminé 70 combattants du Hezbollah dans le sud du Liban

Sputnik Afrique

Le raid a eu lieu le 22 octobre, d’après un communiqué de l’armée israélienne. 23.10.2024, Sputnik Afrique

2024-10-23T10:44+0200

2024-10-23T10:44+0200

2024-10-23T10:44+0200

liban

hezbollah

israël

lutte antiterroriste

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0a/10/1068705338_116:0:1165:590_1920x0_80_0_0_7cb03373ebc519ab12c5cc260581fd5d.jpg

"Les troupes de Tsahal continuent de mener des raids limités, localisés et ciblés contre les infrastructures et les agents terroristes du Hezbollah", selon ce communiqué.De plus, des infrastructures terroristes souterraines et des caches d'armes, notamment de roquettes, de lanceurs de missiles antichars, de mortiers et de munitions ont été localisées et démantelées lors du raid.

liban

israël

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

liban, hezbollah, israël, lutte antiterroriste