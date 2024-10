https://fr.sputniknews.africa/20241023/la-dynamique-creee-par-les-brics-a-ete-plus-forte-que-les-tentatives-disolement-de-la-russie-1068840351.html

"La dynamique créée par les BRICS a été plus forte que les tentatives d'isolement de la Russie"

L'organisation du sommet des BRICS à Kazan a confirmé l'échec de la stratégie occidentale d'isolement de la Russie, a écrit un média américain en commentant...

"La dynamique créée par les BRICS a été plus forte que les tentatives d'isolement de la Russie" Sputnik Afrique L'organisation du sommet des BRICS à Kazan a confirmé l'échec de la stratégie occidentale d'isolement de la Russie, a écrit un média américain en commentant cet événement d'envergure. Au micro de Sputnik Afrique, l'analyste français Bertrand Scholler a expliqué les raisons de ce fiasco.

"Il y a eu d'énormes pressions qui ont été faites sur les Brésiliens, les Indiens, les Chinois pour isoler la Russie. Or, il y avait déjà une dynamique qui avait été créée avec les BRICS, donc dont les fondateurs sont le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Et cette dynamique n'a non seulement pas été ni arrêtée, ni ralentie par cette volonté d'isoler la Russie. Au contraire, le nombre de candidats pour rejoindre les BRICS n'a jamais été aussi important", a déclaré Bertrand Scholler dans le nouveau podcast de Zone de Contact consacré entièrement à ce sommet historique.Retrouvez également dans ce numéro:- Serge Espoir Matomba, premier secrétaire du parti politique camerounais Peuple uni pour la rénovation sociale sur ses impressions du sommet des BRICS.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

