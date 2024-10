https://fr.sputniknews.africa/20241022/un-commandant-ukrainien-a-mene-son-unite-au-massacre-avant-de-senfuir-1068820107.html

Un commandant ukrainien a mené son unité au massacre avant de s'enfuir

Un commandant ukrainien a mené son unité au massacre avant de s'enfuir

Sputnik Afrique

Un prisonnier ukrainien a raconté à Sputnik comment son commandant avait envoyé ses hommes au massacre sur l'axe de Donetsk avant de s'enfuir lui-même. Le... 22.10.2024, Sputnik Afrique

2024-10-22T20:13+0200

2024-10-22T20:13+0200

2024-10-22T20:13+0200

donbass. opération russe

russie

ukraine

conflit ukrainien

prisonniers

fuite

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/08/07/1061142639_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_80fdec12b3743c95cf8ec74684f6ab81.jpg

Un chef de bataillon ukrainien a abandonné son unité près de Krasnoarmeïsk, s'enfuyant vers la ville de Chakhtiorsk, a déclaré à Sputnik Vladimir Soblovoy, 49 ans, fait prisonnier sur l'axe de Donetsk.Selon lui, ce commandant avait persuadé les soldats d'aller au front, en promettant qu'ils seraient remplacés dans six jours, mais ils n'ont pas été remplacés même vingt jours plus tard."Certains d'entre nous y sont même restés pendant un mois", ajoute le prisonnier.Vladimir Soblovoy et trois autres personnes avaient décidé à l'avance de se rendre si un assaut contre leurs positions commençait. Selon lui, il n'avait pas peur de déposer les armes.Il a souligné que le moral était bas dans sa brigade.

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, ukraine, conflit ukrainien, prisonniers, fuite