Quotidien d’un centre d’hébergement au Liban: "Ici, ils obtiennent tout ce dont ils ont besoin"

Alors qu'il y a un afflux de personnes déplacées dans la ville libanaise de Sidon, tous les volontaires travaillent dans des centres d'hébergement temporaires... 22.10.2024, Sputnik Afrique

2024-10-22T17:00+0200

2024-10-22T17:00+0200

2024-10-22T17:00+0200

La Libanaise Fatimah al Baba a organisé une distribution d’un repas pour plus de 200 déplacés internes. Infirmière de profession, cette femme a décidé de se consacrer à aider ceux qui en ont besoin."C'est le principal centre d’hébergement. Nous avons ici 250 hommes, femmes et personnes âgées", explique-t-elle.Il y a du personnel médical dans le centre. "Ici, ils obtiennent tout ce dont ils ont besoin, et ils le savent", ajoute-t-elle.

