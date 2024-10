https://fr.sputniknews.africa/20241022/moins-dependants-du-dollar-les-brics-seraient-a-labri-des-sanctions-occidentales-1068813435.html

Moins dépendants du dollar, les BRICS seraient à l'abri des sanctions occidentales

En prenant leur distance avec le dollar, les BRICS se mettraient à l'abri des sanctions et de l'imprévisibilité américaine, note le New York Times

Les BRICS ont pour ambition de s'éloigner du dollar, pour se protéger des incertitudes entourant l'attitude de Washington, en particulier en cette période électorale, relate le journal New York Times.Certains membres et candidats aux BRICS cherchent aussi des "sources de financement alternatives", face à un Fonds monétaire international (FMI) et une Banque mondiale (BM) "dominés par l'Occident, en particulier les États-Unis", ajoute le quotidien.La banque de développement des BRICS est vue comme plus tolérante et autorise les remboursements en monnaie locale.

