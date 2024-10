https://fr.sputniknews.africa/20241022/lethiopie-candidate-pour-organiser-la-coupe-dafrique-des-nations-2029-1068816689.html

L'Éthiopie candidate pour organiser la Coupe d'Afrique des Nations 2029

L'Éthiopie candidate pour organiser la Coupe d'Afrique des Nations 2029

Sputnik Afrique

Le Président éthiopien a demandé le 21 octobre à la Confédération africaine de football d'accepter la candidature de son pays pour la CAN 2029. 22.10.2024, Sputnik Afrique

2024-10-22T16:56+0200

2024-10-22T16:56+0200

2024-10-22T16:56+0200

international

coupe d'afrique des nations can

éthiopie

football

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/08/01/1045951719_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_61d7606fbc2b646edaaf82998d6c281f.jpg

L'Éthiopie a la capacité pour accueillir la Coupe d'Afrique des Nations de football en 2029, a déclaré le 21 octobre le Président Abiy Ahmed lors d'un dîner avec des dirigeants du comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF) et de responsables de la FIFA, à Addis Abeba, relate le site d'information éthiopien FanABC.Le Président éthiopien a officiellement demandé à la CAF d'accepter la candidature de son pays pour la CAN 2029.Le président de la CAF, Patrice Motsepe, présent au dîner, a pour sa part déclaré que la structure consulterait le comité exécutif sur la demande éthiopienne.Le secrétaire général de l'Onu Antonio Guterres, le Président de la FIFA Gianni Infantino, des responsables du gouvernement éthiopien et des célèbres joueurs de football ont assisté à l'événement à Addis Abeba.

éthiopie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, coupe d'afrique des nations can, éthiopie, football