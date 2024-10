"Les BRICS sont une véritable alternative pour un repositionnement géopolitique mondial"

"Les BRICS viennent dire qu'il faut écouter tout le monde, partager avec tout le monde, échanger avec tout le monde, et permettre à chacun d'échanger quand il le veut, comme il le désire et où il le veut", développe-t-il. Cette approche permettra aux États africains d’affirmer leur souveraineté, "parce que c'est de cela qu'il s'agit pour les États africains, le véritable développement de l'Afrique par l'Afrique, avec des échanges justes, corrects, avec qui on veut, quand on veut".