"L'émergence des BRICS est une refonte du monde"

Telle est l'opinion de Florian Philippot, chef du parti français Les Patriotes.

"Dans les grandes crises mondiales aujourd'hui, ce sont plutôt les pays des BRICS qui se mettent en avant pour essayer de trouver des solutions de paix, comme au Moyen-Orient, et non plus les pays occidentaux qui sont complètement dans leur réflexe de soumission à l'OTAN et de guerre", avance-t-il."Le monde a déjà basculé", considère le politicien français, en appelant les pays occidentaux au dialogue avec les BRICS.Florian Philippot met en avant le poids économique du groupe: "Du point de vue économique, la prédominance des BRICS est déjà en train de se faire. Depuis deux ans, le PIB deopinions BRICS est devenu supérieur à celui du G7. La croissance économique des BRICS est deux fois supérieure à celle du G7". Cela montre que "les sanctions antirusses n'ont pas fonctionné".

