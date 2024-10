https://fr.sputniknews.africa/20241022/commemoration-du-31eme-anniversaire-de-lassassinat-du-heros-de-la-democratie-melchior-ndadaye-1068811276.html

Commémoration au Burundi de l'anniversaire de l’assassinat de Melchior Ndadaye, héros national

Le Burundi a commémoré le 21 octobre 2024, le 31ème anniversaire de l’assassinat du héros de la démocratie, feu Président Melchior Ndadaye. Les cérémonies se... 22.10.2024, Sputnik Afrique

En province Kirundo, les cérémonies ont débuté par une messe en sa mémoire à la paroisse Kanyinya. A travers son homélie, abbé Jean Baptiste Bigirimana a signalé que la population de cette province ne peut pas oublier l'oeuvre laissée par le héros de la démocratie en province Kirundo où il a transformé la prison de Kirundo, en lycée.Après la messe, le gouverneur de province, Colonel de police Victor Segasago, en compagnie des chefs de services provinciaux, des administrateurs communaux et les représentants des partis politiques se sont dirigés vers le monument de la démocratie où ils ont procédé au dépôt des gerbes de fleurs. Les cérémonies se sont clôturées par l’ écoute du discours du héros de la démocratie, prononcé lors de son investiture en 1993.En province de Bubanza (Nord-Ouest), 9 partis politiques ont déposé leurs gerbes de fleurs au monument dédié au héros de la démocratie , à savoir Sahwanya FRODEBU, CNDD-FDD, l'UPRONA, APDR, RANAC, FNL, CNL, MPH et CODEBU, a-t-on constaté sur place.Dans son allocution, le gouverneur de la province, Cléophas Nizigiyimana, a appelé les habitants à rester de bons héritiers du héros de la démocratie, en renforçant le patriotisme jusqu'à se sacrifier pour le meilleur avenir de leurs pairs et de leurs descendances.Il leur a demandé, aussi, l'amour du travail et l'augmentation de la production, afin que chaque bouche ait à manger et qu'il y ait de l'argent dans chaque poche. Le gouverneur Nizigiyimana leur a invité à privilégier, toujours, ce qui les rend crédibles dans leurs secteurs d'activité et localités respectives.En guise d’héritage laissé par le Président Ndadaye, il leur a appelé, également, à œuvrer en faveur de la sécurité pour tous, les droits de l'homme, la répartition équitable du patrimoine public et autres, a-t-on appris sur place.A noter que des drapeaux, aux différents services et lieux publics, étaient en bernes.En province Cankuzo, le gouverneur de cette province, M. Boniface Banyiyezako a interpellé la population à l'union et à la solidarité, au renforcement de la paix et la sécurité.Ces cérémonies, qui se sont déroulées au chef-lieu de la commune Gisagara, ont débuté par une messe célébrée par le curé de la paroisse Gitwenge , puis se sont poursuivies au monument de la démocratie où l'administration, les partis politiques à savoir CNDD-FDD, Sahwanya FRODEBU, CODEBU iragi rya Ndadaye, UPRONA, APDR et CNL, ont déposé des gerbes de fleurs.La province Ruyigi s'est jointe au reste du pays dans la commémoration du 31eme anniversaire du Héros de la démocratie, le premier président de la République du Burundi démocratiquement élu, Melchior Ndadaye. Ces cérémonies se sont déroulées à la place du monument de la démocratie, situé au chef-lieu de la province Ruyigi.Elles ont été rehaussées par le gouverneur de la province, Mme Emerencienne Tabu ainsi que Madame Jocky Chantal Nkurunziza, parlementaire élue dans cette province. Elles ont également connu la participation de la population environnante ainsi que les chefs des différents services publics et privées de cette province.Les cérémonies ont commencé par l'hymne national et se sont poursuivis, par une prière inter confessionnelle dirigée par le représentant de la confession musulmane, celui de l'église catholique et protestante. Après cette prière, le gouverneur Tabu accompagnée par son chef de cabinet Mr Valéry Nkunzimana ; suivi par des organisations politiques ; le corps de défense et de sécurité et la justice ; ont déposé des gerbes de fleurs.Les cérémonies se sont poursuivies par l'écoute du discours prononcé par le héros de la démocratie lors de sa prestation de serment à la présidence de la République.Elles ont été clôturées par un communiqué du président de la Commission Électorale Communale Indépendante de la commune Ruyigi, M Innocent Ndayiziga qui a demandé à la population en âge de voter de répondre à l'enrôlement, qui débute mardi le 22 octobre, pour une période de dix jours, afin de pouvoir participer aux futures élections de 2025.En province Muramvya, la commémoration du 31ème anniversaire de l'assassinat du Héros de la démocratie, feu président Melchior Ndadaye se sont déroulées en commune Rutegama.À cette occasion une messe de circonstance a été célébrée à la paroisse Saint Michel de Munanira. Apres la messe, une marche pacifique a amené les invités et la population vers le chef-lieu de la commune Rutegama où il est érigé le monument de l'unité pour le dépôt des gerbes de fleurs.Dans son discours de circonstance, le gouverneur de la province Muramvya, Euphrèm Ndikumasabo a demandé à la population présente d’observer deux minutes de silence en mémoire de feu président Melchior Ndadaye assassiné par des " traîtres " en octobre 1993 avec d'autres dignitaires et de nombreux victimes.Le gouverneur Ndikumasabo a, dans ses propos, insisté sur le verbe trahir qui caractérise et qui caractérisera ceux qui ont assassiné le président Ndadaye et les hauts responsables du pays, alors qu'ils avaient l'ordre et l'obligation d'assurer leur protection. Il s'est montré indigné par quiconque qui trahis jusqu'à assassiner un président élu démocratiquement.Il a saisi cette occasion pour sensibiliser la population en âge de voter, de répondre à temps à la campagne d'enrôlement des électeurs prévue du 22 au 31 octobre courant. Il a recommandé aux responsables à tous les niveaux de s'assurer que la population répond vraiment à l'enregistrement des électeurs. Aux acteurs en politique, ils ont été priés de toujours s’impliquer dans la préservation de la paix et de la sécurité et préparer leurs membres respectifs à une compétition paisible, en vue de la réussite des élections législatives, communales et collinaires de 2025.En province Cibitoke , les cérémonies ont eu lieu au chef-lieu de la province Cibitoke, où une participation nombreuse des élèves et fonctionnaires a été enregistrée. Après une prière d'ensemble et un dépôt des gerbes de fleurs au monument de l'illustre disparu, le gouverneur de cette province, Carême Bizoza a interpellé ses dirigés à observer les idéaux du héros de la démocratie, à travers le discours qu'il a prononcé après la victoire de son parti Sahwanya Frodebu, aux présidentielles de juin 1993.Selon le représentant du parti FRODEBU en province Cibitoke, Mossi Asmani Rushatsi, le Président Ndadaye prônait un Etat de droit, où le patrimoine national devrait nourrir tous les burundais sans exclusion aucune.Il a précisé que son projet de société a guidé les dirigeants du pays, pour servir la population. Il a signalé notamment le développement des coopératives, qui est le cheval de bataille des responsables actuels du Burundi. A la veille des élections 2025, ce responsable du parti FRODEBU apprécie positivement la cohabitation des partis politiques oeuvrant dans la province.Il a plaidé pour des élections apaisées et a encouragé les jeunes à éviter la méfiance politique, et à travailler ensemble pour le développement durable de leur province. L'avenir du pays se trouve au bout de leurs doigts, ils doivent travailler et faire avancer le pays, dans le sens que voulait le héros de la démocratie.En province Bujumbura (ouest), les cérémonies ont débuté par une messe officiée à la succursale Nyabiraba, suivies par le dépôt des gerbes de fleurs au monument du héros de la démocratie par le gouverneur et son conseiller juridique, l'administrateur de la commune Nyabiraba et son conseiller,le parti CNDD-FDD, le parti de Ndadaye Sahanya FRODEBU, le CNL, l'APDR et le CODEBU iragi rya Ndadaye.Dans son allocution du jour, le gouverneur de la province Bujumbura a indiqué que le président Ndadaye était rassembleur car, il prêchait la bonne cohabitation entre les Burundais et la démocratie pour tous, invitant la population à ne pas prêter l'oreille aux partisans de la division qui existent même aujourd’hui dans cette province.À quelques mois des élections, il a exhorté les politiciens à avoir un bon comportement en cette période électorale, de mener une campagne sans en venir aux mains, sans pointer du doigt aux autres, mais d'enseigner la démocratie, la paix, la sécurité et l’augmentation de la production afin de contribuer à l’ atteinte de la vision nationale 2040-2060.En province de Rutana, les cérémonies se sont déroulées en commune Bukemba et ont été rehaussées par la présence du gouverneur de la province de Rutana M. Olivier Nibitanga.Au cours de son mot du jour, il a invité les habitants à se faire enregistrer les premiers jours car, habituellement les gens viennent les derniers jours, ce qui cause le surnombre qui peut occasionner pour certains de rater cette occasion.M. Nibitanga a invité la population, en collaboration avec les forces de l’ordre, à veiller à ce que les agents d’enregistrement des électeurs effectuent leur tâche en sécurité, pour que ce travail puisse être couronné de succès.Signalons que les cérémonies ont commencé par une messe d’action de grâce à la paroisse catholique de Bukemba, et ont été suivi par le dépôt des gerbes de fleurs au monument de l’unité.

