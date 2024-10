https://fr.sputniknews.africa/20241021/russie---emirats-arabes-unis-un-partenariat-qui-va-croissant-1068790854.html

Russie - Émirats arabes unis: un partenariat qui va croissant

Russie - Émirats arabes unis: un partenariat qui va croissant

Sputnik Afrique

Les deux Présidents vont s'entretenir ce 21 octobre au Kremlin. Mohammed ben Zayed Al Nahyane est arrivé en Russie pour une visite officielle. Sputnik Afrique... 21.10.2024, Sputnik Afrique

2024-10-21T12:21+0200

2024-10-21T12:21+0200

2024-10-21T12:21+0200

émirats arabes unis

mohammed ben zayed al nahyane

russie

vladimir poutine

coopération

international

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0a/15/1068790997_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_8d138fe6f1a1f20983c1c886368bf1b8.jpg

Visites mutuellesCommerceLes investissements mutuels entre les deux pays atteignent actuellement 7 milliards de dollars, et environ 60 projets totalisant 2 milliards de dollars sont mis en œuvre grâce à des fonds souverains, selon Vladimir Poutine.Projets en communLe tourisme bilatéral connaît la croissance la plus rapide. En 2022-2023 Les Émirats sont devenus le deuxième pays le plus visité par les touristes russes après la Turquie.Espace

émirats arabes unis

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

émirats arabes unis, mohammed ben zayed al nahyane, russie, vladimir poutine, coopération, international