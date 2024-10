https://fr.sputniknews.africa/20241021/quels-avions-utilisent-les-chefs-detat-des-membres-des-brics-1068795451.html

Quels avions utilisent les chefs d'État des membres des BRICS?

Quels avions utilisent les chefs d'État des membres des BRICS?

Sputnik Afrique

Alors que les délégations commencent à arriver à Kazan, en Russie, pour prendre part au 16e sommet du groupe, Sputnik Afrique se penche sur les aéronefs qui... 21.10.2024, Sputnik Afrique

2024-10-21T15:09+0200

2024-10-21T15:09+0200

2024-10-21T15:09+0200

brics

16e sommet des brics

brics2024

russie

chine

inde

brésil

afrique du sud

iran

égypte

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0a/15/1068795258_0:204:3126:1962_1920x0_80_0_0_d912a2ab58119a4726fca61f221264b2.jpg

Russie: IL-96-300PU. C'est une version largement modifiée de l'appareil commercial. Les lettres PU signifient "poste de commande" en russe. L'appareil est exploité par l'unité spéciale aérienne russe. Chine: Boeing 747-8. Les hauts gradés chinois ne disposent pas d'unité aérienne à part. Ils utilisent un aéronef de la flotte d'Air China. Inde: Boeing 777-300ER. Cet avion spécialement modifié appartient à l'armée de l'air indienne, mais il est entretenu par Air India dans le cadre d'un contrat spécial. Brésil: Airbus A330-200. Cette version également connue comme KC-30 est le principal avion pour les long-courriers des dirigeants brésiliens. Afrique du Sud: Boeing BBJ. Le principal avion du gouvernement sud-africain est une version VIP du Boeing 737. Il est plus petit que les gros-porteurs des autres leaders des BRICS, mais son autonomie de vol n'est pas très différente. Iran: Airbus A340-313. Ce gros-porteur a une excellente autonomie de vol de 13.700 kilomètres. Émirats arabes unis: Boeing 787-9. Cet avion est le fleuron de la flotte "Presidential Flight". L'organisation dispose également de Boeing 777-300ER et -200ER au rayon d'action élargi. Arabie saoudite: Boeing 787-8. Le pays dispose également d'Airbus A340-200, de Boeing 747-400 et 777-300ER. Égypte: Boeing 747-8. Cet appareil a remplacé l'Airbus A340-200, qui a servi le gouvernement de ce pays pendant plus de 30 ans. Éthiopie: Airbus A350 et Boeing 787-9. Comme dans le cas des officiels chinois, le gouvernement éthiopien utilise des avions de ligne de la compagnie nationale, Ethiopian Airlines.

russie

chine

inde

brésil

afrique du sud

iran

égypte

éthiopie

arabie saoudite

émirats arabes unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

brics, 16e sommet des brics, brics2024, russie, chine, inde, brésil, afrique du sud, iran, égypte, éthiopie, arabie saoudite, émirats arabes unis, iliouchine, boeing, airbus