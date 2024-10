https://fr.sputniknews.africa/20241021/president-emirati-les-relations-moscou---abou-dabi-revetent-un-caractere-historique-et-strategique-1068792435.html

Président émirati: les relations Moscou - Abou Dabi revêtent un caractère historique et stratégique

Président émirati: les relations Moscou - Abou Dabi revêtent un caractère historique et stratégique

Sputnik Afrique

Mohammed ben Zayed Al Nahyane dit apprécier hautement ses relations avec Vladimir Poutine au niveau tant personnel que professionnel. 21.10.2024, Sputnik Afrique

2024-10-21T13:02+0200

2024-10-21T13:02+0200

2024-10-21T13:02+0200

mohammed ben zayed al nahyane

émirats arabes unis

russie

relations bilatérales

international

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0a/15/1068792266_0:181:3125:1939_1920x0_80_0_0_eceb3145855e9a7845d5af513658e877.jpg

Les relations entre les Émirats arabes unis et la Russie se développent avec succès dans les domaines économique, commercial et énergétique, selon lui.La Russie a grandement contribué à l'envoi dans l'espace d'un astronaute émirati, a-t-il fait ressortir lors de sa rencontre avec Vladimir Poutine ce lundi à Moscou.Les Émirats arabes unis vont continuer à appliquer des efforts de médiation dans l’échange de prisonniers entre la Russie et l’Ukraine, a-t-il ajouté.Le pays est prêt à travailler davantage pour régulariser les situations de crise, a noté Mohammed ben Zayed.

émirats arabes unis

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

mohammed ben zayed al nahyane, émirats arabes unis, russie, relations bilatérales, international