Les BRICS grignotent la part du G7 dans l'économie mondiale

Les BRICS grignotent la part du G7 dans l'économie mondiale

Depuis sa création, l'association a augmenté sa part dans l'économie mondiale de près de 10 points, ressort-il des calculs de Sputnik basés sur les données de... 21.10.2024

En effet, les pays qui ont initialement fait partie du groupe totalisaient 27,2% du PIB mondial en 2006. Ils en sont à 36,8% en 2023, un record. Cette hausse équivaut au repli affiché par le G7. Celui-ci a perdu 9,7 points au cours de la même période. Son apport dans l'économie mondiale est à la hauteur de 29%, soit à son niveau le plus bas jamais enregistré. La part de tous les autres pays hors G7 et BRICS dans le PIB mondial s'élève à 34,2%, sans changement par rapport à 2006. Les BRICS comptaient à l'origine quatre pays, à savoir la Russie, la Chine, l'Inde et le Brésil. L'Afrique du Sud les a rejoints en 2011. Après un deuxième élargissement cette année, l'association a accueilli l'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite.

