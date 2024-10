https://fr.sputniknews.africa/20241021/les-brics-comment-ont-ils-emerge-qui-sont-les-membres-et-quel-est-leur-poids-1068801360.html

Les BRICS: comment ont-ils émergé, qui sont les membres et quel est leur poids?

Alors que les chefs d'État continuent d'arriver en Russie pour participer au 16e sommet des BRICS à Kazan, Sputnik Afrique fait un point sur ce groupe à... 21.10.2024, Sputnik Afrique

Les BRICS sont une association interétatique regroupant 10 pays: Plus d'une trentaine de pays ont exprimé leur souhait de se joindre à l'organisation. D’où vient le nom? L’acronyme "BRIC" a été proposé par l’économiste Jim O’Neill de Goldman Sachs pour désigner les pays émergents à croissance économique rapide, à savoir le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine. Avec l'arrivée de l'Afrique du Sud l'acronyme s'enrichit de la lettre S (South Africa). Après l'adhésion de nouveaux membres en 2024 le groupe devient les BRICS+. Étapes clés 2006 - début de la coopération avec la réunion des chefs du Brésil, de la Russie, de l'Inde et de la Chine en marge de l'Assemblée générale de l'Onu 2009 - premier sommet à Iekaterinbourg, en Russie 2011 - l'Afrique du Sud rejoint le groupe 2015 - les BRICS créent leur propre institution financière, la Nouvelle banque de développement 2023 - le sommet se déroule à Johannesburg avec la participation de tous les pays du continent africain. Le groupe décide d'inviter six nouveaux membres. 2024 - l'Égypte, les Émirats arabes unis, l'Éthiopie, l'Iran et l'Arabie saoudite deviennent membres à part entière. L'Argentine se se désiste. Chiffres clés Les principes Les relations au sein du groupe sont fondées sur l'égalité et le respect mutuel, ainsi que sur l'ouverture, le pragmatisme et la solidarité. Elles ne sont pas dirigés contre des pays tiers.

