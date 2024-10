https://fr.sputniknews.africa/20241021/le-sommet-des-brics-a-kazan-ouvrira-ses-portes-le-22-octobre-acteurs-cles-programme-enjeux--1068782918.html

Le sommet des BRICS à Kazan ouvrira ses portes le 22 octobre: acteurs clés, programme, enjeux

Le sommet des BRICS à Kazan ouvrira ses portes le 22 octobre: acteurs clés, programme, enjeux

Le 16e sommet du groupe verra la participation des chefs d'État de tous les pays membres. 21.10.2024

Ce sont notamment: L'Arabie saoudite a été invitée à rejoindre le bloc, mais ne l'a pas encore officiellement fait. Son statut devrait être clarifié lors du sommet. Les leaders de plusieurs autres pays sont également attendus au sommet: Au total, des représentants de plus de 30 pays se réuniront à Kazan. Le sommet sera une occasion pour la Russie de dresser le bilan de sa présidence des BRICS de 2024. C'est aussi une belle opportunité pour approfondir les contacts. Vladimir Poutine a déclaré qu'il tiendrait 17 entretiens bilatéraux. Le Président russe devrait entre autres rencontrer son homologue turc. De plus, il a l'intention de signer un accord "historique" de partenariat stratégique avec l'Iran. La création d’une catégorie des pays partenaires est également au menu du sommet. En effet, plus d'une trentaine de pays ont exprimé leur envie de se joindre au bloc. Les BRICS, comment cela fonctionne L'association n'a pas de statut. Ce rôle est assuré par les protocoles et les décisions des sommets, qui concrétisent les étapes de l'intégration. Il n'y a pas non plus de siège ni de secrétaire général, mais chaque année, un pays membre assure la présidence tournante de l'association. Il anime les travaux et organise le sommet. Quelle mission Le bloc a initialement été lancé pour "un dialogue et une coopération cohérents, actifs, pragmatiques, ouverts et transparents". Le groupe a toujours souligné qu'il n'était dirigé contre personne. La coopération est avant tout économique, énergétique et alimentaire. Sur fond de pressions émanant de l'Occident, la mission des BRICS a évolué. Le bloc vise maintenant à fédérer les pays qui tiennent à un développement souverain, affranchi des standards imposés. Quels formats Le format BRICS+ implique la coopération avec des États non membres. Les BRICS Outreach prévoient l'interaction avec des pays géographiquement proches des membres de l'association.

