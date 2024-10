https://fr.sputniknews.africa/20241021/des-mercenaires-ukrainiens-venus-damerique-latine-ont-demande-quon-les-evacue-dune-ville-1068798213.html

Des mercenaires ukrainiens venus d'Amérique latine ont demandé qu'on les évacue d'une ville

"Nous interceptons beaucoup de leurs demandes d'évacuation, on sait que parmi eux (des mercenaires hispanophones - NDLR) il y a des blessés", a déclaré à... 21.10.2024

Les mercenaires latino-américains que Kiev a déployés pour défendre la ville de Tchassov Iar se plaignent aussi de ne pas pouvoir s'endormir la nuit à cause de "l'artillerie agaçante" et les "mortiers ne s'arrêtent tout simplement pas", selon lui.Ils seraient "à bout de forces", souffrent de froid et demandent des renforts, affirme le militaire.Tchassov Iar est une ville de la république populaire de Donetsk (RPD) qui revêt une grande importance opérationnelle et stratégique. Elle est située à un point dominant, ouvrant la voie à la plus grande agglomération de la RPD qui reste sous le contrôle des forces armées ukrainiennes.

ukraine, conflit ukrainien, russie, mercenaires, défense, république populaire de donetsk (rpd)