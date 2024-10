https://fr.sputniknews.africa/20241021/brics-aujourdhui-il-est-clair-quil-faut-developper-dautres-modalites-dechanges-economiques-1068796504.html

BRICS: "Aujourd'hui, il est clair qu'il faut développer d'autres modalités d'échanges économiques" Sputnik Afrique Le forum d'affaires des BRICS organisé la veille du sommet du groupe à Kazan a été marqué par l'intervention de Vladimir Poutine. Au micro de Sputnik Afrique, l'écrivain et politologue marocain Abdelhak Najib est revenu sur les déclarations clés du Président russe.

"Quand Vladimir Poutine affirme que l'Afrique sera l'un des centres de la croissance mondiale, il a tout à fait raison. C'est une vision à long terme, même à court terme et à moyen terme, puisque la croissance économique et la croissance du potentiel économique des pays du Sud, surtout l'Afrique, avec tout ce qui s'y passe aujourd'hui, va certainement s'accompagner d'une augmentation de leur influence dans le monde", a déclaré dans le nouveau podcast de Zone de Contact l'écrivain marocain Abdelhak Najib.Retrouvez également dans cette émission:- François Asselineau, homme politique français, sur le nouveau plan de paix proposé par Zelensky à ses sponsors occidentaux.- Ibrahim Namaiwa, activiste nigérien et consultant indépendant sur la rebaptisation des noms des rues de Niamey en l'honneur des héros nationaux.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

