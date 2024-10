https://fr.sputniknews.africa/20241020/langola-tient-des-consultations-durgence-sur-le-conflit-dans-lest-de-la-rdc-1068781256.html

L'Angola tient des consultations d'urgence sur le conflit dans l'est de la RDC

L'Angola tient des consultations d'urgence sur le conflit dans l'est de la RDC

Sputnik Afrique

Le Président angolais, Joao Lourenço, a tenu samedi des consultations avec les présidents de la République démocratique du Congo (RDC) et du Rwanda sur un... 20.10.2024, Sputnik Afrique

2024-10-20T12:16+0200

2024-10-20T12:16+0200

2024-10-20T12:16+0200

angola

rwanda

république démocratique du congo (rdc)

paul kagame

hostilités

félix tshisekedi

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/03/05/1058109479_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fc92a4be1cfec8362b392989aec3de9b.jpg

Ces consultations interviennent après que les deux pays ont été en désaccord sur les résultats d'un nouveau cycle de pourparlers de paix qui s'était tenu, il y a sept jours, dans la capitale angolaise Luanda, a indiqué le site d'information congolais "Actualité".M. Lourenço, qui, en tant que président de l'organisation régionale Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, mène une mission de médiation pour résoudre le conflit actuel entre la RDC et le Rwanda, a eu des conversations téléphoniques avec le Président congolais Félix Tshisekedi et le Président rwandais Paul Kagame, selon la même source.Ils ont discuté des résultats de la récente et cinquième série de pourparlers entre les ministres des Affaires étrangères de la RDC et du Rwanda sur la situation dans l'est de la RDC et sur les mesures à prendre pour stabiliser la situation dans cette région de l'Afrique.Le gouvernement congolais accuse le Rwanda de soutenir le groupe rebelle Mouvement 23 mars, qui lutte contre l'armée de la RDC. De leur côté, les autorités rwandaises affirment que les éléments des Forces démocratiques pour la libération du Rwanda, qui mènent des raids depuis le territoire congolais jusqu'au Rwanda, sont soutenus par certaines structures de la RDC.

angola

rwanda

république démocratique du congo (rdc)

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Algérie Presse Service (APS)

Algérie Presse Service (APS)

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Algérie Presse Service (APS)

angola, rwanda, république démocratique du congo (rdc), paul kagame, hostilités, félix tshisekedi