La Guinée-Bissau se dit prête à organiser un match amical contre l'équipe russe de football

C'est par la voix de sa ministre de la Culture, de la jeunesse et des sports que le pays africain a fait cette proposition. 20.10.2024, Sputnik Afrique

Les rencontres amicales relèvent du sport et tout ce que ce domaine embrasse n'a rien à voir avec la politique, a souligné auprès de Sputnik Maria da Silva Évora. Selon elle, l'équipe russe peut venir en Guinée-Bissau et ce match sera très utile à la sélection locale. Cette dernière peut également se déplacer en Russie à condition d’être disponible et d’être invitée par la partie russe. La Russie est un compétiteur très fort, a noté la haute responsable. Bien que le pays ne participe pas aux compétitions internationales, il organise de grands tournois domestiques. Cela permet aux athlètes de continuer à progresser et de préserver leur potentiel, a-t-elle expliqué.

