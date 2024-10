https://fr.sputniknews.africa/20241020/coup-dur-au-mouvement-terroriste-le-leader-dune-bande-neutralise-au-mali-1068784246.html

Coup dur au mouvement terroriste: le leader d'une bande neutralisé au Mali

Modibo Diallo, alias Abbass, ainsi que sept de ses compagnons, ont été éliminés dans les combats menés le 14 octobre par l'armée malienne. Cette opération a eu... 20.10.2024, Sputnik Afrique

mali

afrique subsaharienne

terrorisme

armée

L'annonce a été faite dans un communiqué de l'état-major lu à la télévision nationale et relayé par Malijet. Selon l'armée, Modibo Diallo a été l'auteur de plusieurs abus et exactions sur les populations civiles. Lui et les autres terroristes tués étaient affiliés à la formation djihadiste Katiba Macina, précise l'armée.

