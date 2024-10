https://fr.sputniknews.africa/20241019/les-brics-sont-sur-le-point-de-stimuler-la-croissance-du-pib-mondial-selon-un-analyste-zimbabween-1068761737.html

Les BRICS sont sur le point de stimuler la croissance du PIB mondial, selon un analyste zimbabwéen

19.10.2024

Le groupe est en train de devenir le principal moteur de la croissance du PIB mondial, contribuant potentiellement à plus de 50 % d'ici 2030, a déclaré à Sputnik Afrique un expert en commerce international et cofondateur de l'Institut zimbabwéen d'intégration africaine.L’expansion économique rapide du bloc, en particulier dans des pays comme la Chine, l'Inde et l'Éthiopie, est la clé de cette croissance, a estimé Tanatsiwa Dambuza. Et d’ajouter que les grandes populations et les ressources abondantes de ces pays renforcent encore cette prédiction.En plus de cela, les pays BRICS accordent la priorité à l'autonomie, établissant des parallèles avec la lutte historique de l'Afrique pour l'indépendance, selon l’analyste. Les pays BRICS s'efforcent déjà de réduire leur dépendance aux devises occidentales en faisant des échanges commerciaux en monnaies locales comme le yuan et la roupie, une démarche qui, selon lui, renforcera la souveraineté économique.En ce qui concerne le rôle des BRICS en Afrique, M.Dambuza a fait valoir que le groupe offre une alternative aux systèmes financiers dominés par l'Occident, qui ont historiquement désavantagé le continent.

