Les BRICS posent les bases d'un nouveau monde multipolaire, selon un présentateur nigérian

Les BRICS posent les bases d'un nouveau monde multipolaire, selon un présentateur nigérian

L'association est en train de créer un cadre économique qui favorise la croissance des nations en développement, déclare à Sputnik Afrique l'ancien directeur... 19.10.2024, Sputnik Afrique

Pour le continent africain, c'est une occasion de s'affranchir des héritages de l’impérialisme, du colonialisme et du néocolonialisme qui ont entravé son "potentiel remarquable", ajoute Is'haq Modibbo Kawu, également politologue. Selon lui, la dédollarisation prônée par le groupe est bénéfique pour les pays non occidentaux, souvent "victimes de chantage économique". Il a de plus fait part de l'enthousiasme que le prochain sommet des BRICS à Kazan a suscité à travers le continent.

